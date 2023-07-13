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        Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı dördüncü oturumu yapıldı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:15
        Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı dördüncü oturumu yapıldı

        ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısının dördüncü oturumu gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

        Toplantıda Başkan Karalar, MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

        Meclisin sonraki toplantısı 8 Ağustos'ta yapılacak.

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