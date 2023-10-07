Adana'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

Adana'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı öncülüğünde, Ulu Cami önünde düzenlenen gösteriye Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Adana İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği üyeleri katıldı.

Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, pankartlar taşıdı.

HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkına ve topraklarına yönelik uygulanan sistematik işgal ile katliamın bir asırdan uzun süredir devam ettiğini belirtti.

AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz ve Adana İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut Eraslan'ın konuşmasının ardından gruptakiler bir süre slogan atıp yürüyerek olaysız şekilde dağıldı.