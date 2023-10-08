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        Hatay'ın gastronomi kültürü, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde anlatıldı

        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, Hatay'ın gastronomi kültürüyle ilgili panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:16
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        Hatay'ın gastronomi kültürü, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde anlatıldı
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        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, Hatay'ın gastronomi kültürüyle ilgili panel düzenlendi.

        Merkez Park'ta organize edilen festival kapsamındaki "Miras; Hatay" panelinde, kentin yöresel yemekleri ve sofra kültürüne ilişkin sunum yapıldı.

        Programda şef Sevcan Aksu, "Şıhıl mahşi" adlı dolmanın tarifini anlattı.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, panelde, Hatay'ın "Medeniyetler şehri" olarak anıldığını, bunun da sofraya yansıdığını söyledi.

        Akademisyen Anna Maria Beylunioğlu da Hataylılar için yemeğin, kimliklerini devam ettirmenin yolu olduğunu belirtti.

        Kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilendiğini anımsatan Beylunioğlu, "Depremden sonra Samandağ'da sokakta yemek yapan birçok insana rastladık. Bu, insanlar için normal hayata devam etme şekliydi." diye konuştu.

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