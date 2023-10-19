Adana'da özel gereksinimli bireyler "Dayanışma Oyunları"nda yarıştı
Adana'da özel gereksinimli bireyler, spor müsabakalarının yapıldığı "Dayanışma Oyunları"nda mücadele etti.
Adana'da özel gereksinimli bireyler, spor müsabakalarının yapıldığı "Dayanışma Oyunları"nda mücadele etti.
Çukurova Üniversitesince, Özel Olimpiyatlar Türkiye işbirliğinde düzenlenen organizasyona, deprem bölgesinden gelen özel gereksinimli bireyler, gönüllü sporcular ve antrenörler katıldı.
Katılımcılar, atletizm, yüzme, basketbol, futbol ve bocce müsabakalarında yarıştı.
Oyunlarda dereceye girenlere madalya verildi.