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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:33
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:ASKİAtatürk

        Hakemler: Burhan İlhan, Doğan Sevinçelli

        Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Leyva, Fabris, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Cihan Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş)

        Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Yordanova, Beliz Başkır, Künzler, Deniz Uyanık, Gicquel (Lila Şengün, Milenko, Merve Nur Öztürk, Eylül Akarçeşme, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

        Setler: 25-21, 23-25, 16-25, 25-16, 11-15

        Süre: 125 dakika (27, 32, 24, 24, 18)

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