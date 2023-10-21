Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:ASKİAtatürk
Hakemler: Burhan İlhan, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Leyva, Fabris, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Berin Yıldırım, Ceren Cihan Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Büşra Güneş)
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Yordanova, Beliz Başkır, Künzler, Deniz Uyanık, Gicquel (Lila Şengün, Milenko, Merve Nur Öztürk, Eylül Akarçeşme, Aslı Ertek Aşçıoğlu)
Setler: 25-21, 23-25, 16-25, 25-16, 11-15
Süre: 125 dakika (27, 32, 24, 24, 18)
ADANA