Adana'da SGK'nın rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri anlatıldı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Canbolat, kayıtlı istihdamın teşviki ve kayıt dışının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Canbolat, kayıtlı istihdamın teşviki ve kayıt dışının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Canbolat, SGK İl Müdürlüğü'nde gazetecilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kayıtlı istihdamın önemiyle ilgili çeşitli konferanslar düzenlediklerini aktaran Canbolat, kayıt dışının fazla olduğu sektörler üzerine de yoğun temaslarda bulunduklarını söyledi.

Canbolat, kayıtlı istihdamı sağlamak amacıyla işletme sahipleriyle yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamındaki çalışmaları da anlatan Canbolat, "EYT kapsamında 56 bin 79 vatandaşımızın müracaatını aldık. Bunlardan 41 bin 454 kişiye aylık bağlandı." dedi.

Canbolat, toplantının ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.