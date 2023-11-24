Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirsporlu Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi

        Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirsporlu Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.

        Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da otomobilin yayalara ve bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        Adana'da otomobilin yayalara ve bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        ADANA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI  
        ADANA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI  
        Adana'da Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı açıldı
        Adana'da Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı açıldı
        Adana'da yangında mahsur kalan yatağa bağımlı kadını itfaiye kurtardı
        Adana'da yangında mahsur kalan yatağa bağımlı kadını itfaiye kurtardı