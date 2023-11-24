Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Kışla Mahallesi'ndeki yayaların kullandığı Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldüren Şeref A'yı (19) saklandığı evde yakaladı.

        Arkadaşlarını, şakalaşırken kendisine küfrettikleri için öldürdüğünü ileri süren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şeref A, tutuklandı.

        Şeref A, dün Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Kaya ve Güngör'ü bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda görevli güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan iki genç doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması

        Benzer Haberler

        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Adana'da otomobilin yayalara ve bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        Adana'da otomobilin yayalara ve bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        ADANA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI  
        ADANA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI  
        Adana'da Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı açıldı
        Adana'da Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı açıldı
        Adana'da yangında mahsur kalan yatağa bağımlı kadını itfaiye kurtardı
        Adana'da yangında mahsur kalan yatağa bağımlı kadını itfaiye kurtardı
        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis
        Adana'da tartıştığı babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis