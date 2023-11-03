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        Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:58
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        Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

        Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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