Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.