Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.
Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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