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        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Türkçe, dünyanın en kolay telaffuz edilen lisanıdır"

        Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "100. Yılda Cumhuriyet" paneline katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:27
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        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Türkçe, dünyanın en kolay telaffuz edilen lisanıdır"
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        Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "100. Yılda Cumhuriyet" paneline katıldı.

        Ortaylı, ASKİ Atatürk Spor Salonu'ndaki panelde yaptığı konuşmada, Türklüğün yaşayan bir kimlik olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin ırkçı bir memleket olmadığını anlatan Ortaylı, "Biz insanlarımızın nereden geldiğine, ne olduğuna pek dikkat etmeyiz. Bilmeyiz, bilmek de istemeyiz. Bizim için Türkçe konuşan, Türkiye'yi seven, hizmet eden, bulunduğu şehrin halkıyla iyi geçinmesini bilen her insan hemşehridir. Herkes vatandaştır, bu özelliğimizi unutmayın." diye konuştu.

        Türkiye'nin Latin harflerini 1928'te kabul ettiğini anımsatan Ortaylı, şunları kaydetti:

        "İlk kabul eden biz değiliz. Müslüman memleketlerden Arnavutluk etmişti. Türk devletlerinden de edenler vardı ancak en doğru şekilde biz kabul ettik. Çünkü Türkçe, 2,5 sesli harfle yazılamaz. Şimdi, bazı genç kızlarımızın ve onları takip eden erkek arkadaşlarının Türkçeleri, bütün bu seslileri yutarak konuştuğu için eski şekle dönüyoruz. Böyle bir Türkçenin olmayacağını kesinlikle beyan edeyim. Türkçe, dünyanın en kolay telaffuz edilen lisanıdır. Dudakla diş arasında telaffuz edildiği için öğrendiğinizde her yabancı dili kusursuz telaffuz edersiniz."

        Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Panel sonunda Ortaylı'ya, çiçek verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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