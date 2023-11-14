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        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun arkadaşına müebbet istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına attığı 15 yaşındaki arkadaşının boğulmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:03
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        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun arkadaşına müebbet istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına attığı 15 yaşındaki arkadaşının boğulmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'ndeki sulama kanalında Haydar Eyub'un (15) cansız bedeninin 10 Haziran'da boğulmuş halde bulunmasıyla ilgili 13 Haziran'da tutuklanan arkadaşı Ö.Y. (18) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, görüntü inceleme tutanağına göre olay günü sanık ve arkadaşı maktulün sulama kanalı üzerindeki köprüye birlikte gittikleri ve bir süre sonra burada itişmeye başladıkları belirtildi.

        İddianamede, Ö.Y'nin maktul Haydar Eyub'u kucağına alarak sulama kanalına attığı, yüzme bilmeyen arkadaşının batıp çıkması üzerine bölgeden kaçtığı anlatıldı.

        Sanığın, olay sırasındaki kaçma eylemiyle meydana gelen neticeyi arzuladığı ve eylemini öldürme kastıyla gerçekleştiği iddianamede kaydedildi.

        İddianamede, Ö.Y'nin bazı beyanlarından akıl sağlığıyla ilgili şüphe oluşması üzerine alınan raporda, "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisi verilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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