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        Yüreğir Belediyesi personeli kan bağışında bulundu

        Yüreğir Belediyesi, Türk Kızılay Adana Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:42
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        Yüreğir Belediyesi personeli kan bağışında bulundu
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        Yüreğir Belediyesi, Türk Kızılay Adana Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binası önündeki kan bağışı aracı, belediye personelinin ve vatandaşların kan bağışını kabul etti.

        Kan bağışlayan vatandaşlar bu yönde duyarlılık gelişmesi çağrısında bulundu.

        Kızılay yetkilileri de Yüreğir Belediyesi çalışanlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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