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        GÜNCELLEME - Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi

        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 08:36 Güncelleme: 18.12.2023 - 08:36
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        GÜNCELLEME - Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
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        Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda sabah operasyon düzenleyen ekipler belediye binasında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Operasyonda, büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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