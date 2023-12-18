GÜNCELLEME - Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda sabah operasyon düzenleyen ekipler belediye binasında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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