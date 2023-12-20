Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak ölmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Tufanpaşa Mahallesi Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta dün bir evde arkadaşlarıyla otururken tabancayla başından vurulan Emre Bilgeç'in (25) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K. (35) ve B.A.A'nın (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozan'da dün arkadaşlarıyla bir evde oturan Emre Bilgeç'in, arkadaşı Ö.Ö'ye verdiği kendi tabancasının kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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