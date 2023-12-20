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        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak ölmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 21:39 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:55
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        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak ölmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Tufanpaşa Mahallesi Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta dün bir evde arkadaşlarıyla otururken tabancayla başından vurulan Emre Bilgeç'in (25) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K. (35) ve B.A.A'nın (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kozan'da dün arkadaşlarıyla bir evde oturan Emre Bilgeç'in, arkadaşı Ö.Ö'ye verdiği kendi tabancasının kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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