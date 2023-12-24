Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçiren ekipler, M.S. ve E.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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