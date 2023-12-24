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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:27
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçiren ekipler, M.S. ve E.T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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