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        Adana'da gaz zehirlenmesi şüphesiyle 34 kişi hastaneye kaldırıldı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, mısır fabrikasında LPG tankından sızan gazdan zehirlendiği belirtilen 34 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 02:35 Güncelleme: 24.12.2023 - 02:35
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        Adana'da gaz zehirlenmesi şüphesiyle 34 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, mısır fabrikasında LPG tankından sızan gazdan zehirlendiği belirtilen 34 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Kösreli Mahallesi'nde bulunan mısır kurutma fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle LPG tankından gaz sızıntısı meydana geldi.

        Kösreli, Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşlarda, mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

        Haber verilmesi üzerine mahallelere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. İlk belirlemelere göre 34 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, korkacak bir şey olmadığını ve konunun kontrol altına alındığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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