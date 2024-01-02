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        Adana'da polisin uygulamalarında ruhsatsız 60 silah ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız 60 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:03
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        Adana'da polisin uygulamalarında ruhsatsız 60 silah ele geçirildi
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        Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız 60 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Aralık'ta ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, bu kapsamda şüphelendikleri bazı araç ve iş yerlerinde arama yaptı.

        Aramalarda uzi marka makineli tabancanın da arasında olduğu ruhsatsız 42 tabanca ve 18 av tüfeği ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 258 kişi de yakalandı.

        Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan 23 şüphelilerden 10'u sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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