Adana'da 3 gün önce kaybolan kişi dere yatağında ölü bulundu

Adana'nın Feke ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişi dere yatağında ölü bulundu.

Jandarma ekipleri, 30 Aralık 2023'te kendisinden haber alınamayan Ahmet Çatalkaya'yı (49) aramak üzere çalışma başlattı.

Ortaköy Mahallesi Tahtalıköprü mevkisinde bulunan dere yatağına devrilmiş otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.

Dere yatağında ölü bulunan kişinin Ahmet Çatalkaya olduğu tespit edildi.

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