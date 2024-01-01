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        Adana'da 3 gün önce kaybolan kişi dere yatağında ölü bulundu

        Adana'nın Feke ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişi dere yatağında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 22:16 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:34
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        Adana'da 3 gün önce kaybolan kişi dere yatağında ölü bulundu
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        Adana'nın Feke ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişi dere yatağında ölü bulundu.

        Jandarma ekipleri, 30 Aralık 2023'te kendisinden haber alınamayan Ahmet Çatalkaya'yı (49) aramak üzere çalışma başlattı.

        Ortaköy Mahallesi Tahtalıköprü mevkisinde bulunan dere yatağına devrilmiş otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.

        Dere yatağında ölü bulunan kişinin Ahmet Çatalkaya olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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