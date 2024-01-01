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        3 gündür kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

        ADANA'nın Feke ilçesinde ailesinin 3 gündür haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'nın (49), otomobilinin dere yatağına devrilmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 22:12 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:15
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        3 gündür kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı
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        ADANA'nın Feke ilçesinde ailesinin 3 gündür haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'nın (49), otomobilinin dere yatağına devrilmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

        İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Tahtalı Köprü mevkisinde dere yatağına bir otomobilin kaza yapmış halde durduğunu gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, araç içerisinde bir erkeğe ait cesedin olduğunu fark etti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin, kaza yerine 40 kilometre uzaklıkta ilçe merkezinde oturan ve ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Çatalkaya'ya ait oluduğu belirlendi. Çatalkaya'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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