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        Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 23:42 Güncelleme: 01.01.2024 - 23:45
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        Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi´nde meydana geldi. Muhammed Enes T. idaresindeki 01 ART 114 plakalı otomobil ile Hüseyin S. yönetimendeki 33 PJ 236 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazadan sonra savrulan Muhammed Enes T.´nin kullandığı otomobil, kaldırım üzerindeki ağaca çarpıp kökünden sökerek durabildi. Sürücü Muhammed Enes T., yanında bulunan Emir Kaan A., Emin Can Ö. ile diğer otomobilde bulunan Arzu S. ve Belinay S. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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