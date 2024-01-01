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        Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 18:58 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:58
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        Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor (3)
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        İKİZKARDEŞ DE ÖLDÜ

        Adana'nın Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek kalbi duran ve ekiplerin kalp masajı sonucu hayata döndürüldükten sonra hastaneye kaldırılan ikiz kardeşlerden Demir Torba, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Torba'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Böylece, yangın nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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