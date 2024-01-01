Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı veriyor (3)
İKİZKARDEŞ DE ÖLDÜ
Adana'nın Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek kalbi duran ve ekiplerin kalp masajı sonucu hayata döndürüldükten sonra hastaneye kaldırılan ikiz kardeşlerden Demir Torba, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Torba'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Böylece, yangın nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
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