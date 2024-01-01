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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutukluk sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:43
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutukluk sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki operasyonda gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim 2023'te tutuklanan U.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede sanığın, motosikletine gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

        U.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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