Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 01:17 Güncelleme: 02.01.2024 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Namık Kemal Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda Muhammed Enes T. idaresindeki 01 ART 114 plakalı otomobil, Hüseyin S'nin kullandığı 33 PJ 236 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Muhammed Enes T. ile aynı araçta bulunan Emir Kaan A. ve Emin Can Ö, diğer araçta ise Arzu S. ve Belinay S. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
        İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
        Abdülkerim için ihtar!
        Abdülkerim için ihtar!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Alev alev yandı!
        Alev alev yandı!
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!

        Benzer Haberler

        Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Adana'da 3 gün önce kaybolan kişi dere yatağında ölü bulundu
        Adana'da 3 gün önce kaybolan kişi dere yatağında ölü bulundu
        3 gündür kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı
        3 gündür kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı
        Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı ve...
        Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı ve...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı ve...
        Yangında anne, baba ve ikiz çocuklarından biri öldü, diğeri yaşam savaşı ve...