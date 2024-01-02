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        Kozan'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:24
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        Kozan'da 4 firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 28 farklı noktada 231 personelin katılımıyla çalışma yaptı.

        Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 1 tabanca ve 3 av tüfeği ile 3 fişek ele geçirildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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