Adana'da 2 aydır maaş alamadıklarını belirten işçilerden eylem

Adana'da 2 aydır maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler, çalıştıkları fabrika önünde eylem yaptı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde çivi, galvaniz ve çelik hasır üretimi yapılan ve yaklaşık 500 kişinin çalıştığı fabrika, iddiaya göre yaklaşık 2 ay önce faaliyetlerini durdurdu.

Çalışanlar, maaşlarının ödenmemesi üzerine işverene seslerini duyurabilmek için fabrika önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

İşçilerden Ali Ekici, yaptığı açıklamada, fabrika sahibinin üç çocuğunun mal paylaşımında anlaşamaması nedeniyle çalışanların mağdur olduğunu iddia etti.

Fabrikada yeniden üretime geçileceği bahanesiyle sürekli oyalandıklarını öne süren Ekici, "İşçilerden bazıları maaşını alamadığı için kirasını ödeyemiyor. Bazı arkadaşlarımız da aç kalmamak için evindeki eşyasını satmaya başladı. Yetkililerin sesimizi duymasını ve sorunumuzu çözmesini istiyoruz." dedi.

İşçilerden Mehmet Metin Haner de kirasını ödeyemediği için ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istediğini bildirerek, "Evimde satacak eşya kalmadı. Eşyam olmadığı için yerde uyuyorum. Buzdolabımın içi de bomboş. Çocuğum evde aç bekliyor. Bakkala 5 bin lira borcum var. Maaş alamadığım için oraya da borcumu ödeyemiyorum." ifadelerini kullandı.