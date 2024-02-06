Adana'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

Afetin hemen ardından hastaneye getirilen yaralılara büyük bir özveriyle sağlık hizmeti sağladıklarını belirten Harput, bu süreçte yapılan çalışmaları anlattı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.