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        Adana'da 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Adana'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:36 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:36
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        Adana'da 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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        Adana'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmayla çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 2 yıldır aranan firari hükümlünün Yumurtalık ilçesinde bulunduğunu belirledi.

        Ekipler, firari hükümlüyü saklandığı adrese operasyon düzenleyerek yakaladı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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