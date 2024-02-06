Adana'da 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Adana'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü operasyonla yakalandı.
Adana'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmayla çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 2 yıldır aranan firari hükümlünün Yumurtalık ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Ekipler, firari hükümlüyü saklandığı adrese operasyon düzenleyerek yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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