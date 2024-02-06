6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çocuk İyilik Merkezi, depremde uzuvlarını kaydeden çocuk ve gençlere umut oldu

ÖMER FANSA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde depremde uzuvlarını kaybeden çocuk ve gençlerin ortopedik ve psikolojik rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla geçen yıl kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nden (ÇOİM) 142 çocuk ve genç hizmet aldı.

Geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzuvlarını kaybeden 21 yaşına kadar olan çocuk ve gençler için tedavi ve rehabilitasyon desteği sağlamak amacıyla ÇÜ bünyesinde ÇOİM kuruldu.

Merkezde, hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen protez ve ortezler (Yürüme, ayakta durma gibi sorunları düzeltmek için reçeteli ekler) uzuvlarını kaybetmiş veya uzuvlarında sorun yaşayan çocuk ve gençlere takılıyor, psikoterapilerle depremin psikolojik etkisini azaltmalarına çalışılıyor ve tekerlekli sandalye, fizyoterapi, burs ve meslek edinme gibi destekler sunuluyor.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin toplumun tüm kesimleri gibi çocukları da derinden yaraladığını söyledi.

Depremde aile ve yakınlarını kaybeden, enkaz altında uzuv kaybı yaşayan çocukların olduğunu belirten Tuncel, bu çocukların ihtiyaç duydukları tüm rehabilitasyonları yapabilmek, onları topluma ruhen, bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak kazandırabilmek amacıyla ÇÜ Rektörlüğü önderliğinde Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Pediatri Kurumu, ABD'deki Türk dernekleri birliğiyle ÇOİM Projesi'nin hayata geçirildiğini anlattı.

Merkezin çok önemli bir sosyal dayanışma projesi olduğunu aktaran Tuncel, amaçlarının doğal ve doğal olmayan felaketlerden etkilenen çocuklara dikkati çekmek ve onlara gereken tüm destekleri sunabilmek olduğunu belirtti.

- İhtiyaç duyulan tüm psikolojik ve ortopedik rehabilitasyonlar ücretsiz

Adana'da bulunan merkeze gelemeyecek durumda olan çocukların, bulundukları illerde tedavilerini sürdüren doktorlar aracılığıyla merkeze başvuruların yapılabildiğini kaydeden Tuncel, bu hastaların bilim kurulunun incelemesinin ardından merkezin imkanlarından faydalandıklarını bildirdi.

Tuncel, uzuvlarını kaybeden depremzede çocuklara aynı zamanda psikolojik destek de verildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Merkezimiz, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde afet ve felaketlerden etkilenmiş 21 yaşına kadar olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm psikolojik ve ortopedik rehabilitasyonları yurdun neresinde olursa olsunlar ücretsiz olarak karşılıyor. Yine yurdun neresinde olurlarsa olsunlar merkez bu masrafları üstleniyor. Çünkü depremin yarattığı korku endişe, pek çoğu yakınlarını kaybetmiş durumda. Gelecek belirsizleşmiş, dolayısıyla çok derin psikolojik etkiler, travmalar olabiliyor. O nedenle çocuklarımızın psikolojik olarak rehabilite edilmeleri, gelecekte onların sağlıklı yetişkinler olmasının en temel belirleyicilerinden biri şüphesiz. Bu amaçla da merkezde depremzede çocuklarımıza psikolojik destek veriyoruz."

- "Amacımız tüm çocuklarımıza ulaşabilmek"

Depremin yaşandığı geçen yıl şubat ayından bugüne kadar merkezden 142 çocuk ve gencin hizmet aldığını bildiren Tuncel, başvuruların devam ettiğini kaydetti.

Ne kadar çok depremzede çocuğa ulaşırlarsa o kadar mutlu olacaklarını ifade eden Tuncel, şunları kaydetti:

"Amacımız tüm çocuklarımıza ulaşabilmek. O nedenle merkezin duyurulması büyük önem arz ediyor. Böyle afetlerle bir daha karşılaşmamayı diliyoruz elbette, ancak bunlar için her zaman hazırlıklı olmamız da son derece önemli. Merkezimiz, Türkiye'nin afet rehabilitasyonları ve çocukların farklı afetlere hazırlanması konularında da çok önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çeşitli projeler hazırlıyoruz. En önemli misyonlarımızdan biri bu yönde yapılacak bilimsel çalışmaları organize etmek ve sonuçlarını da ilgililerle paylaşmak. Merkezimizin bundan sonra olası afetlerde belli bir işleyiş planı mevcut. Tecrübeli bir ekibimiz var. Hazır ekipmanımız var. Çok erken ve çok etkin bir şekilde çocuklarımıza bundan sonra destek sağlayabileceğiz. Onlar bizim geleceğimiz, onların umudu olmaya devam edeceğiz."

- "Merkezin bana çok iyi geldiğini düşünüyorum"

Depreme yakalandığı Adıyaman'da enkazda sağ kolunu kaybeden ve merkezde protez takılma çalışması süren 16 yaşındaki Yaren Su Çiftçi de afette annesinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Enkaz altında 9 saat kaldığını anlatan Çiftçi, "Bayağı uzun bir süre enkazı açmaya çalıştılar. Beni çıkarmaları zor oldu. Çünkü kolum, kolonun arasında kalmış ve kesilmişti. Kolumun kesildiğinin farkında değildim. O yüzden 'taşı kırmalarını söyledim' ama meğerse ki kol küçük bir şekilde orada kalmış. Bir anda çektiğimde çıktı. Kolumu öyle görünce de ben de bayıldım. O sırada beni çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, devam eden süreçte merkez ile irtibata geçildiğini, kaybettiği kolunun yerine protez kol hazırlandığını bildirdi.

"Merkezin bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü hem fizik tedavi açısından hem de protez kol bakımından çok yardımcı oluyorlar. Psikolojik bakımdan da çok iyi etkiliyorlar bizi" diyen Çiftçi, fizik tedavide de çok başarılı sonuçlar aldıklarını aktardı.