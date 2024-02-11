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        Adana Demirspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:25 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:50
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        Adana Demirspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı.

        İdmanda, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Youcef Atal ve Antonio Simao Muanza da yer aldı.

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