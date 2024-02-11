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        Adana'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:58
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        Adana'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan A.Y'nin (17), Süleyman Vahit Caddesi'nde olduğunu belirledi.

        Ekipleri görünce kaçan A.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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