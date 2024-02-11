Adana'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan A.Y'nin (17), Süleyman Vahit Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Ekipleri görünce kaçan A.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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