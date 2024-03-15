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        MHP İl Başkanı Kanlı'dan Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:29
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        MHP İl Başkanı Kanlı'dan Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, Atatürk'ün Adana ziyaretlerinin tarihi bir önemi olduğunu belirtti.

        Atatürk'ün "Efendiler, bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur" sözlerini hatırlatan Kanlı, "Adana, Milli Mücadele'mizin ilham kaynağıdır. Adanalılar olarak bu onuru hep yaşayacağız." ifadesini kullandı.

        Kanlı, Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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