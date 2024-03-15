MHP İl Başkanı Kanlı'dan Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü mesajı
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kanlı, mesajında, Atatürk'ün Adana ziyaretlerinin tarihi bir önemi olduğunu belirtti.
Atatürk'ün "Efendiler, bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur" sözlerini hatırlatan Kanlı, "Adana, Milli Mücadele'mizin ilham kaynağıdır. Adanalılar olarak bu onuru hep yaşayacağız." ifadesini kullandı.
Kanlı, Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.
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