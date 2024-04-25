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        Adana'da "Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi

        Adana'da karbon salınımı ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla "Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:57
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        Adana'da "Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi
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        Adana'da karbon salınımı ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla "Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi.

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Akif Kansu Toplantı Salonu'nda akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, karbon salınımı ve sıfır atık konuları ele alındı.

        ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, zirvede, işletmelerin ve tüketicilerin sürdürülebilirlik konusunda özenle çalışmaları gerektiğini söyledi.

        Yenilebilir kaynaklara yatırım yapılması gerektiğini belirten Ünlükaplan, "İklim değişikliği konusunda kararlıkla hareket etmeliyiz. Ayrıca su kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmeli ve suyun verimli kullanımını teşvik etmeliyiz. Tarım sektöründe ise sürdürülebilirlik, gelecek nesillere sağlıklı gıda tedarik etmek için hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

        ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz Kandır da sürdürülebilirlik kavramının birden fazla boyutunun olduğunu anlattı.

        Tüm alanların sürdürülebilirlik kavramıyla ilişkili olduğunu dile getiren Kandır, "Sürdürülebilirlik, yalnızca çevre, iklim değişikliği ve tarımsal üretimle bağlantılı değildir. İşin ekonomik boyutu, gelir boyutu, tüketici boyutu, finansman boyutu ve muhasebe boyutu dediğimizde liste uzadıkça uzar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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