Adana'da "Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi

Adana'da karbon salınımı ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla "Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Akif Kansu Toplantı Salonu'nda akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, karbon salınımı ve sıfır atık konuları ele alındı.

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, zirvede, işletmelerin ve tüketicilerin sürdürülebilirlik konusunda özenle çalışmaları gerektiğini söyledi.

Yenilebilir kaynaklara yatırım yapılması gerektiğini belirten Ünlükaplan, "İklim değişikliği konusunda kararlıkla hareket etmeliyiz. Ayrıca su kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmeli ve suyun verimli kullanımını teşvik etmeliyiz. Tarım sektöründe ise sürdürülebilirlik, gelecek nesillere sağlıklı gıda tedarik etmek için hayati öneme sahiptir." diye konuştu.