Adana'da haraç istedikleri kişiyi bıçakladıkları öne sürülen baba ve oğluna dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde haraç istedikleri kişiyi iş yerinde bıçakladıkları iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlu hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde 11 Ekim 2023'te Ş.A'nın iş yerinde bacaklarından bıçaklanmasıyla ilgili aynı gün tutuklanan A.H. ve oğlu O.H. hakkında "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların Sinanpaşa Mahallesi'nde çay ocağı işleten Ş.A'nın yanına gittikleri ve A.H'nin "Arkadaşın Ş.B'nin bize borcu var. Bu parayı hemen ödeyeceksin." diyerek belindeki silahı gösterip müştekiyi tehdit ettiği anlatıldı.