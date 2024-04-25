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        Adana'da haraç istedikleri kişiyi bıçakladıkları öne sürülen baba ve oğluna dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde haraç istedikleri kişiyi iş yerinde bıçakladıkları iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlu hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:27
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        Adana'da haraç istedikleri kişiyi bıçakladıkları öne sürülen baba ve oğluna dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde haraç istedikleri kişiyi iş yerinde bıçakladıkları iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlu hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Sinanpaşa Mahallesi'nde 11 Ekim 2023'te Ş.A'nın iş yerinde bacaklarından bıçaklanmasıyla ilgili aynı gün tutuklanan A.H. ve oğlu O.H. hakkında "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların Sinanpaşa Mahallesi'nde çay ocağı işleten Ş.A'nın yanına gittikleri ve A.H'nin "Arkadaşın Ş.B'nin bize borcu var. Bu parayı hemen ödeyeceksin." diyerek belindeki silahı gösterip müştekiyi tehdit ettiği anlatıldı.

        Ş.A'nın bunu kabul etmemesiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.H. ve oğlu O.H'nin müştekiyi bacağından bıçaklayıp olay yerinden kaçtıkları belirtilen iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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