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        Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticaret araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:50
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        Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticaret araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        E.A idaresindeki 07 ASC 533 plakalı hafif ticari araç ile Z.B yönetimindeki elektrikli bisiklet, Arslanpaşa Mahallesi Halil Topaloğlu Caddesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan Z.B. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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