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        Yerdeki yaralıya güneşten etkilenmemesi için şemsiye tuttular

        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Zeliha B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:35
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        Yerdeki yaralıya güneşten etkilenmemesi için şemsiye tuttular
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Zeliha B. (23), yaralandı. Çevredekiler, yerde yatan Zeliha B.'nin güneşten etkilenmemesi için ambulans gelinceye kadar üzerine şemsiye tuttu.

        Kaza, Kozan ilçesi Arslanpaşa Mahallesi Halil Topaloğlu Caddesi’nde meydana geldi. Enes A. yönetimindeki 07 ASC 533 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Zeliha B. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Zeliha B., bisikletten düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, bir iş yerinden aldıkları şemsiyeyi güneşten etkilenmemesi için Zeliha B.'nin üzerinde tutup, gölge yaptı. Zeliha B., gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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