Adana'da "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi

Adana'da, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Daha İyi Yargı Derneği işbirliğiyle "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" programı düzenlendi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, çevresinde savaş bulunan Türkiye'nin, barış, istikrar ve refah adası olması, riskleri en iyi şekilde yönetip, fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmesinin şart olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda uluslararası ekonomide de rekabet şartlarının değiştiğini anlatan Sönmez, Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tedarik zincirlerinin coğrafi konumlarını değiştirdiğini belirtti.

Sönmez, iklim değişikliğinin her geçen yıl artan etkilerinden bahsederek, şöyle konuştu: "En büyük ticari ortağımız Avrupa Birliği, yeni ekonomik modelini, 'Yeşil Mutabakat' adı altında; yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü merkeze alarak formüle ediyor. Bunca farklı alanda meydana gelen değişimler her kesimi farklı yönlerde ve düzeylerde etkileyecek. Türkiye için yeni dünya düzenine uyum çok ciddi bir koordinasyon ve planlama gerektiriyor. Coğrafi konumunun yanı sıra dünyanın güç merkezleriyle ekonomik ve kültürel bağları doğrultusunda, ülkemiz bu değişimlerden olumlu etkilenme potansiyeline sahiptir. Bu fırsatı değerlendirebilmek ve yeni bir kalkınma hamlesi başlatmak için ülkemizdeki kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarının el ele vermesi şarttır."

Türkiye'nin, yeni ekonomik mimariye entegre olmasının için gençlere eğitimde fırsat eşitliğinin sağlaması gerektiğini anlatan Sönmez, şöyle devam etti: "Eğitimin temel hedefi, gençlere yeni çağın becerilerini kazandırmak, onları özgür bir zihin dünyasını şekillendirebilecekleri imkanlarla buluşturmaktır. Geçmişin temel bilgi alanları üzerine kurulu olan ve uyulması gereken yönergeler veren eğitim, artık demode oldu. Bugün yapay zeka uygulamalarına ve dijital teknolojilere alan açmak gerekiyor. Önemli olan analitik düşünebilmektir. Gençlerimiz, farklı alanlarda edinmiş oldukları bilgilerden bir senteze vararak tamamen yeni koşullarda karar alabilmelidir. Gençlerimiz, belirsizlik ve karmaşa gibi durumlarda işe yarayan çözümler üretebilmelidir. Beklentimiz, çağın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere sahip nesiller yetiştirmektir."