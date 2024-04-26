Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücü tutuklandı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne ve bir araç şoförünün de yaralanmasına neden olan kişi tutuklandı.

Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan'da İzzet Sefa R. (21) yönetimindeki otomobil hareket halindeki bir motosiklet ile iki otomobile çarptı.

Motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Ziyad Seleş (33) ile otomobillerden birini kullananlardan Yakup Yaşar C. (33) yaralandı.

Kazanın ardından İzzet Sefa R. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.