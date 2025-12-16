Adana'da 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Mehmet F'nin (27) "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

