        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:45 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:45
        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Mehmet F'nin (27) "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

