Adana'da komşusunu tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ahmet Y, sokakta karşılaştığı komşusu Bülent H'ye daha önce kendisini darbettiği iddiasıyla tabancayla ateş etmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bülent H, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli Ahmet Y. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bu arada, yaralı Bülent H'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

