Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Basın açıklamasının ardından İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınında bir noktaya giden grup, burada yürüyüş yaptı.

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