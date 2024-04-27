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        Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:36
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        Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Filistin İçin 1000 Genç üyesi bir grup, ABD'nin merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan Adana Konsolosluğu binasının yanında toplandı.

        Grup adına açıklama yapan Muhammed Mehdi Deveci, ABD'de Gazze eylemlerine katılan öğrencilere polisin orantısız güç uygulamasını kınadı.

        Basın açıklamasının ardından İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınında bir noktaya giden grup, burada yürüyüş yaptı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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