Adana'da 15 firari hükümlü yakalandı
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-27 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çukurova, Ceyhan, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan hüküm giymiş 15 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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