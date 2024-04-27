Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Montella, Adana Demirspor yönetimi ve teknik heyetiyle kahvaltıda buluştu

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin de yer aldığı kahvaltıda eski takımı Adana Demirspor'un yönetimi ve teknik heyetiyle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Montella, Adana Demirspor yönetimi ve teknik heyetiyle kahvaltıda buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin de yer aldığı kahvaltıda eski takımı Adana Demirspor'un yönetimi ve teknik heyetiyle buluştu.

        Adana Demirspor'un evinde 3-0 kaybettiği Galatasaray maçını izlemek için kente gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor yönetimi ve teknik heyetiyle buluştu. Kulüp Başkanı Metin Korkmaz, Asbaşkan Gökhan Göktürk, sportif direktör Alper Aslan, teknik direktör Hikmet Karaman, yardımcı antrenör Serkan Damla ve Mario Balotelli'nin de katıldığı kahvaltı organizasyonunda Montella'ya yardımcı antrenörü Daniele Russo ile U- 21 Milli Takımları İdari Müdürü Mert Tuncay da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Adana'da 15 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 15 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Hatay'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından
        Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından
        Adana Demirspor - Galatasaray: 0-3
        Adana Demirspor - Galatasaray: 0-3
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig