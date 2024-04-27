Montella, Adana Demirspor yönetimi ve teknik heyetiyle kahvaltıda buluştu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mario Balotelli'nin de yer aldığı kahvaltıda eski takımı Adana Demirspor'un yönetimi ve teknik heyetiyle buluştu.

Adana Demirspor'un evinde 3-0 kaybettiği Galatasaray maçını izlemek için kente gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor yönetimi ve teknik heyetiyle buluştu. Kulüp Başkanı Metin Korkmaz, Asbaşkan Gökhan Göktürk, sportif direktör Alper Aslan, teknik direktör Hikmet Karaman, yardımcı antrenör Serkan Damla ve Mario Balotelli'nin de katıldığı kahvaltı organizasyonunda Montella'ya yardımcı antrenörü Daniele Russo ile U- 21 Milli Takımları İdari Müdürü Mert Tuncay da eşlik etti.