Adana'da uygulamadan kaçan sürücünün otomobille çarptığı motosikletli kurye öldü

Polis ekiplerinin yakalamak için peşine düştüğü firari sürücü, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Altunsu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda dün gece polis ekiplerinin yaptığı uygulamayı görüp geri manevra yapan B.A. yönetimindeki 01 AFY 580 plakalı otomobil, bir restoranda kurye olarak çalışan Mehmet Can Altunsu’nun kullandığı 01 CBH 26 plakalı motosiklete çarptı.

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