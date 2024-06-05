Adana'da Dünya Çevre Günü kapsamında atık malzemelerle yapılan ürünler sergilendi
Adana'da Dünya Çevre Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından atık malzemelerden yapılan ürünler sergilendi.
Adana'da Dünya Çevre Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından atık malzemelerden yapılan ürünler sergilendi.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ile Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda "Atmayalım, Değer Katalım" temasıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu öğrencilerinin atık malzemeler kullanarak yaptıkları oyuncak, üç boyutlu dekoratif ürünler ve resimler sergilendi.
Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik, etkinlikte, öğrencilerin sergilediği ürünleri çok başarılı bulduğunu söyledi.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Deniz Orhan da öğrencilerin atıklarla çok güzel çalışmalar yaptığını belirtti.
Konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgesi verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.