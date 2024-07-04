Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babasının cenazesi defnedildi

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren Ökkeş Eğribayat'ın (53) cenazesi yakınları tarafından hastaneden alındı.

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