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        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babasının cenazesi defnedildi

        Adana'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:03 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:03
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        Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babasının cenazesi defnedildi
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        Adana'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi toprağa verildi.

        Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren Ökkeş Eğribayat'ın (53) cenazesi yakınları tarafından hastaneden alındı.

        Eğribayat için merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Eğribayat'ın naaşı burada defnedildi.

        Törene, İrfan Can Eğribayat, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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