Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişimine dava

SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan ve kaçmaya çalışırken silahla vurularak yakalanan sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat'ta gece saatlerinde otopark kapısının açık olduğu sırada girerek, merkeze ateş açmaya çalışıp silahı tutukluk yapınca polislerin etkisizleştirmesi sonucu omzundan yaralanan ve aynı gün tedavisinin ardından tutuklanan R.D. (20) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, R.D'nin Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğinin araç giriş kapısı açık olduğu sırada tüfekle içeri girdiği, silahını ilk olarak havaya, ardından müşteki polisler H.G. ve A.B'ye doğru yönelttiği anlattı. Silahı tutukluk yapan sanığı bu sırada H.G. ve A.B'nin fark ettiği, güvenlik görevlilerinin ateş açarak sanığı omzundan yaraladığı ve kaçan R.D'yi bir süre sonra yakaladıkları iddianamede belirtildi. İddianamede, sanığın ikametinde "toplatma kararı" bulunan kitaplar ele geçirildiği, Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciliğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Y.T'yi de saldırının meydana geldiği tarihte ve daha öncesinde de cezaevinde ziyarete gittiği ifade edildi.

Evinde Y.T. ile fotoğrafları da ele geçirilen sanıkla ilgili iddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Sanığın silah temininde bulunduğu DEAŞ adına yardım toplama ve örgütün çatışma bölgesine eleman aktarma faaliyetleri yürüttüğü, kod adı kullanan tutuklu DEAŞ'lı terörist O.A'nın video ve sohbetlerini takip ettiği, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine saldırı girişiminden bir gün önce haklarında 'DEAŞ üyeliğinden' adli işlem yapılan Ö.T, E.T, R.Y. ve M.C. ile görüştüğü tespit edilmiştir."

- Suçunu itiraf etti R.D'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması iddianamede talep edildi. R.D'nin ifadesindeki, "Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum video ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim." itirafı da iddianamede yer aldı.