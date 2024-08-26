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        Adanaspor-Pendikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-3 mağlup olan Adanaspor'da teknik sorumlu François Ciccolini, genç bir takıma sahip oldukları için 3 puanı alamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 01:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:42
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        Adanaspor-Pendikspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-3 mağlup olan Adanaspor'da teknik sorumlu François Ciccolini, genç bir takıma sahip oldukları için 3 puanı alamadıklarını söyledi.

        Ciccolini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaptıkları kişisel hataların takıma pahalıya patladığını kaydetti.

        Beraberliği yakalamalarına rağmen skoru koruyamadıklarını belirten Ciccolini, "Sonrasında skoru yakaladık ama genç bir ekibimiz var. Bu bir bahane olamaz ancak bundan dolayı işimiz biraz zorlaştı. İkinci yarı iyi bir tepki ortaya koyduk, skoru da yakaladık ama yeterli olmadı. Genç bir takıma sahibiz ve bundan dolayı 3 puanı alamadık." diye konuştu.

        - Osman Özköylü: "Sıcak hava gerçekten oyuncularımızı fazlasıyla etkiledi"

        Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de sıcak havada oynanan maçta zorlandıklarını belirtti.

        İlk yarı iyi bir oyunla istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Özköylü, "İlk golü yediğimiz dakikaya kadar rakibin hiç pozisyonu yoktu. Çok basit, bizim seviyemizdeki oyunculara sahip bir takımın yememesi gereken bir golü yedik. Yenilen gol ister istemez moral bozukluğuna sebep oluyor. Buna rağmen ilk yarıyı önde kapattık. Daha iyi oynayan taraftık. Sıcak hava gerçekten oyuncularımızı fazlasıyla etkiledi." diye konuştu.

        Önemli bir 3 puan aldıklarını dile getiren Özköylü, "Eksiklerimize bakıp, analizlerimizi yapacağız. 4 gol attık ancak 3 gol yedik. Bu bizim için sevindirici değil. Hakem arkadaşımızın oyunun içine çok fazla girmesi, her pozisyonda çok fazla düdük çalması, verdiği vermediği fauller, kartlar ve verdiği penaltı gerçekten çok komik." ifadelerini kullandı.

        Maçın hakemi Feridun Daldaş'a yönelik eleştirilerde bulunan Özköylü, şunları kaydetti:

        "Aynı penaltıyı bana verseler inanın kabul etmem. Basketbol değil futbol oynuyoruz. Bu çocuklar neredeyse 40 derece sıcakta büyük enerji harcayarak mücadele veriyorlar ama bir hakem çıkıyor ve maçın sonucunu etkilemeye çalışıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Hakemlerimizden rica ediyorum biraz İngiltere liginden maç izlesinler. Oradaki futbol başka değil, futbolun kuralı aynı. Bu standart olmak zorunda. Adam İngiltere liginde rakibinin üstüne çıkıp gol atıyor, devam ediyor. Biz burada olsa böyle saçma sapan penaltılar veriyoruz. İnsan üzülüyor. Bu insanların emeğine bir hakem bu müdahaleyi yapmamalı. Biz yapmamamız gereken hataları yaptık. Oturup konuşacağız, yanlış yapan oynamayacak ama yanlış yapan hakem de maç yönetmesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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