Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Alioui, Aymbetov
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 25 Batshuayı)
Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)
ADANA
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