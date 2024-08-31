Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran

        Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Alioui, Aymbetov

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 25 Batshuayı)

        Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor-Galatasaray maçından notlar
        Adana Demirspor-Galatasaray maçından notlar
        Adanaspor, kaleci Korcan Çelikay'ı transfer etti
        Adanaspor, kaleci Korcan Çelikay'ı transfer etti
        Saklandığı masanın altında polisi arayıp, 'Beni öldürmeye geldi' demiş
        Saklandığı masanın altında polisi arayıp, 'Beni öldürmeye geldi' demiş
        Şarkıcı Bayhan, Adana'da konser verdi
        Şarkıcı Bayhan, Adana'da konser verdi
        Galatasaray kafilesi Adana'ya geldi
        Galatasaray kafilesi Adana'ya geldi
        Adana Cumhuriyet Başsavcılığından 2 Suriyelinin istihdamına ilişkin açıklam...
        Adana Cumhuriyet Başsavcılığından 2 Suriyelinin istihdamına ilişkin açıklam...