Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli'de üreticiler sumak üretimi konusunda bilgilendirildi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üreticilere tıbbi aromatik sumak bitkisi üretimi konusunda bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saimbeyli'de üreticiler sumak üretimi konusunda bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üreticilere tıbbi aromatik sumak bitkisi üretimi konusunda bilgi verildi.

        Kaymakamlık ve Saimbeyli Belediyesi işbirliğinde Belediyle Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez'in moderatörlüğünde panel düzenlendi.

        Doç. Dr. Akide Özcan'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde, ilçenin toprak yapısı, sumağın kullanım alanları, faydaları ve ekonomik değeri hakkında üreticiler bilgilendirildi.

        Panele Kaymakam Emre Açar, Belediye Başkanı Mahmut Dal ile üreticiler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Adana'da sağanak, sel ve taşkına yol açtı
        Adana'da sağanak, sel ve taşkına yol açtı
        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası istin...
        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası istin...
        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a hapis cezası ve siyasi yasak
        Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a hapis cezası ve siyasi yasak
        Adanaspor Başkanı Asil Bostancı'dan Play-Off iddiası
        Adanaspor Başkanı Asil Bostancı'dan Play-Off iddiası
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı Gaziler Günü'nü kutladı
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı Gaziler Günü'nü kutladı
        Adanaspor Başkanı Asil Bostancı'dan 'Play-Off' iddiası
        Adanaspor Başkanı Asil Bostancı'dan 'Play-Off' iddiası