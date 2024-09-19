Saimbeyli'de üreticiler sumak üretimi konusunda bilgilendirildi

Doç. Dr. Akide Özcan'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde, ilçenin toprak yapısı, sumağın kullanım alanları, faydaları ve ekonomik değeri hakkında üreticiler bilgilendirildi.

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