Saimbeyli'de üreticiler sumak üretimi konusunda bilgilendirildi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üreticilere tıbbi aromatik sumak bitkisi üretimi konusunda bilgi verildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üreticilere tıbbi aromatik sumak bitkisi üretimi konusunda bilgi verildi.
Kaymakamlık ve Saimbeyli Belediyesi işbirliğinde Belediyle Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez'in moderatörlüğünde panel düzenlendi.
Doç. Dr. Akide Özcan'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde, ilçenin toprak yapısı, sumağın kullanım alanları, faydaları ve ekonomik değeri hakkında üreticiler bilgilendirildi.
Panele Kaymakam Emre Açar, Belediye Başkanı Mahmut Dal ile üreticiler katıldı.
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