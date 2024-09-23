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        Adana'da araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde araziye sakladığı sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:52
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        Adana'da araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde araziye sakladığı sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık T.M, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 15 Şubat 2023'te Bey Mahallesi'ndeki arazide toprağa gömdüğü sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Sanığın benzer suçlardan sabıkalı olduğunu ifade eden savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.M. ise beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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